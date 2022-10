Tennis | aggiornamento scioccante su Berrettini | batosta per i tifosi

OA Sport

Di seguito ecco il tabellone completo in continuo. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ATP 500 VIENNA PRIMO TURNO (1) Medvedev vs Basilashvili Thiem vs Paul (WC) Misolic vs F.Di seguito ecco il tabellone completo in continuo. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ATP 500 VIENNA PRIMO TURNO (1) Medvedev vs Basilashvili Thiem vs Paul (WC) Misolic vs F. ... LIVE Sinner-Medvedev 4-6 2-6, ATP Vienna 2022 in DIRETTA: il russo si conferma bestia nera di Jannik Nessuna speranza per il tennista altoatesino, Jannik Sinner è costretto ad abbandonare il prestigioso obiettivo, Italia col fiato sospeso ...Si presenteranno ai nastri di partenza 4 atlete, due delle quali sono altoatesine: Debora Vivarelli e Giorgia Piccolin > Fermi i campionati nazionali e regionali, il mese di ottobre, è un periodo pien ...