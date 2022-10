L'Eco di Bergamo

Nel complesso però il 2022 è stato un anno particolare per i funghi: le altee le pochissimein primavera ed estate ne hanno condizionato a lungo la nascita, che è favorita ......pressione ma potrebbe comunque essere temporaneo Si chiude un anomalo mese di ottobre per l' Italia e per l'Europa sia sotto il profilo delleche sotto quello delle, nei ... Temperature e precipitazioni: ottobre, record che fanno paura Meteo weekend: sul finire della settimana impulso perturbato verso il Mediterraneo centrale con piogge, temporali e neve sui rilievi, vediamo la tendenza ...Meteo. La pesante anomalia termica ha portato la colonnina di mercurio a valori quasi doppi rispetto al 2021. Desolante la situazione delle piogge. La meteorologia è certamente materia per esperti, ma ...