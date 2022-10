Tarquinia | inaugurata la 17esima edizione di “PagineaColori”

(Di lunedì 31 ottobre 2022)– L’autunno tarquiniese si è aperto all’insegna della cultura per grandi e bambini, con l’inaugurazione della”. Ad aprire il festival della letteratura illustrata per ragazze e ragazzi e delle arti visive, sabato 30 ottobre, al teatro comunale di“Rossella Falk”, le animazioni di sabbia di Nadia Ischia con la voce narrante di Laura Lotti. “Tramite il gioco, la leggerezza, la sperimentazione sempre divertenti, il festival affronta profonde tematiche filosofiche e sociali, in una rete di scambi tra la famiglia, la scuola, il territorio”, ha sottolineato la consigliera della Regione Lazio Silvia Blasi. “Un progetto dinamico, che ogni anno ci stupisce proponendo un tema diverso come filo conduttore della manifestazione”, ha affermato la presidente del ...

TerzoBinario.it

"Un progetto dinamico, che ogni anno ci stupisce proponendo un tema diverso come filo conduttore della manifestazione", ha affermato la presidente del consiglio comunale diFederica ...Il festival 'PAGINEaCOLORI' è organizzato con il sostegno del Comune di(assessorato alla cultura e biblioteca comunale 'Vincenzo Cardarelli'), della Regione Lazio (Laziocrea) e dell'... Inaugurata alla grande la 17esima edizione di PAGINEaCOLORI a Tarquinia • Terzo Binario News L’autunno tarquiniese si è aperto all’insegna della cultura per grandi e bambini, con l’inaugurazione della 17esima edizione “PAGINEaCOLORI”. Ad aprire il festival della letteratura illustrata per rag ...Teatro comunale “Rossella Falk” gremito per le animazioni di sabbia di Nadia Ischia con la voce narrante di Laura LottiL'autunno tarquiniese si è aperto all'insegna della cultura per grandi e bambini, ...