Taranto | i defunti si trovano con l’app Cimitero | maggiore decoro ed innovazione per la ricorrenza

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune die un po’ ditecnologica, per favorire le visite ai cimiteri “San Brunone” e “Santa Maria porta del cielo” in occasione delle giornate tradizionalmente dedicate alla commemorazione dei. L’amministrazione Melucci, attraverso l’assessorato all’Ambiente, in questi giorni è impegnata su questi fronti, grazie anche alla collaborazione della cooperativa Kratos, titolare dei servizi cimiteriali. Oltre il consueto servizio di pulizia è stata disposta la piantumazione di piante ornamentali e floreali nelle aiuole di entrambi i cimiteri. È stato risolto anche un problema relativo alla disponibilità di acqua nella quarta e quinta zona del “San Brunone”: la pompa che riforniva i rubinetti è stata sostituita e, per ...

Nei cimiteri di Taranto e Talsano una app per trovare i defunti Maggiore decoro e un po' di innovazione tecnologica, per favorire le visite ai cimiteri "San Brunone" e "Santa Maria porta del cielo" in occasione delle giornate tradizionalmente dedicate alla commemo ...Una app per trovare facilmente la tomba del "caro estinto". Questa la novità per i tarantini che in questi giorni si recheranno nei due cimiteri di Taranto ...