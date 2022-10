Swiatek-Kasatkina domani in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Finals Fort Worth 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Igaaffronta Darianel match valido per la fase a gironi delle Wtadi. Esordio sulla carta agevole per la numero uno al mondo, alla seconda apparizione nel torneo riservato alle migliori otto della stagione.si sono affrontate quattro volte quest’anno e la polacca si è sempre imposta con una facilità a tratti disarmante. L’unico precedente a cui può aggrapparsi la russa risale all’erba di Eastbourne del 2021, quando s’impose in tre set. Match dunque a senso unico, almeno sulla carta, ma pur sempre un esordio che potrebbe nascondere sorprese dietro l’angolo. Iga entrerà comunque in campo con i favori del pronostico. MONTEPREMI I DUE GIRONI COPERTURA TV L’incontro si svolge ...