Supplenze Gps | Cangiano FDI | “Sanare le falle dell’algoritmo e destinare i posti attualmente ancora vacanti e disponibili prioritariamente ai docenti di prima fascia”

All'ultimo aggiornamento delledecido di cambiare provincia per leper avvicinarmi alla mia famiglia di origine e scelgo Nuoro, Sardegna. A parte i clamorosi ritardi nella pubblicazione ...... "maledetto" spezzone: non riesco a completare perché le scuole non vogliono modificare l'orario2022, spezzone si può lasciare per cattedra intera, anche da graduatoria di istituto ...Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli di Italia e docente precario, si è confrontato con i collettivi dei Docenti casertani e campani specializzati sul sostegno ...19:15:30 CASERTA. Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli di Italia e docente precario, si è confrontato con i collettivi dei Docenti casertani e campani specializzati sul sostegno ed inseriti a pieno ti ...