Suarez campione d’Uruguay con il Nacional

Luisd'Uruguay: decisiva la sua doppietta al Liverpool nella partita finale del campionato Luis, 16 anni dopo l'ultima volta, èd'Uruguay. Nella partita decisiva per l'...... 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "torna a vincere: doppietta e il Nacional èin ...Il Nacional si è laureato campione d'Uruguay per la quarantanovesima volta: 4-1 al Liverpool nella finalissima. Doppietta di Suarez e Gigliotti ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...