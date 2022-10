Street art | a Roma campane della differenziata d’autore

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Un progetto diart nel quartiere Aurelio a, lungo via Baldo degli Ubaldi e Via Cornelia, che trasforma in opere d’arte 14per il riciclo del vetro grazie alla creatività di oltre 20artist italiani. Dal 4 al 6 novembre 2022 torna Gau – Gallerie d’Arte Urbana, alla sua sesta edizione con le opere di Karma Factory, Lady Nina, Rise Neon, Nemea, Giusy Guerriero, Funkamore, Tito, Orgh, Teddy Killer, Hoek, Umanamente in bilico, Chiara Anaclio, Gojo, La Franz, Dez Midez, Marta Quercioli, Lola Poleggi, Leonardo Crudi, Kemh, Wuarky, Marco Réa, Muges 147. Un progetto, spiega Alessandra Muschella, direttrice artistica di Gau, “incentrato sulla trasformazione delleraccoltadel vetro in opere di ...

