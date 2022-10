Stop mascherine | Crisanti | “E’ da analfabeti di sanità pubblica”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il nuovo ministro della Salute, Orazio “Schillaci, va giudicato in base ai fatti. Ma se la sua prima mossa è quella di togliere lenegli ospedali, allora mi permetto di dire che dinon capisce nulla”. Lo ha dichiarato il virologo Andrea, senatore Pd, a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital. “L’uso dellein ospedale ha avuto effetti positivi sulle infezioni ospedaliere. Togliere lein ospedale è una misura dadi”, ha osservato. “Siamo in una situazione di equilibrio grazie ai vaccini, ma il Covid non è sparito – ha spiegato– Ancora non conosciamo la capacità evolutiva del virus di generare varianti in grado di ...

'Rendere permanente obbligonegli ospedali' Cartabellotta si è espresso anche in merito al possibileall'obbligo dellenegli ospedali e nelle Rsa, in scadenza oggi. L'...Rispetto allodell'obbligo vaccinale per il personale sanitario e il reintegro dei sanitari no ... Cartabellotta chiede anche che l'obbligo dellein ospedale e nelle RSA si 'reso ...Che l’opposizione del prevedente Governo fosse in continuo disaccordo sulle regole anti Coronavirus è cosa nota. Ora però quell’opposizione è salita al potere e il Covid con la Meloni sembra avere pro ...Al vaglio le ipotesi dell’abolizione di obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e dell’uso delle mascherine negli ospedali con l’insediamento del nuovo Governo.