Stefano Fiordelisi | chi è il padre di Antonella | accuse dagli ex fidanzati | da Francesco Chiofalo a Gianluca Benincasa

(Di lunedì 31 ottobre 2022), attuale concorrente del Grande Fratello Vip, può godere del grande sostegno dei suoi genitori., il, ha un legame speciale con la giovane Vippona la quale ha spesso ribadito il suo amore per lui durante la partecipazione alle varie trasmissioni televisive. Peccato però che alcuni exdell’influencer abbiano invece dedicato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Anche Antonellaed Edoardo Donnamaria non sono stati da meno, anche se l'influencer è ... Fiocco blu in casa di Bianca Atzei eCorti : la coppia, ospite di Verissimo , ha svelato il ...Il flirt conDe Martino Sempre secondo indiscrezioni Antonellaavrebbe avuto anche un flirt conDe Martino, marito di Belen Rodriguez. Secondo i rumor, all'epoca della ...Francesco Totti ci ha provato con Antonella Fiordelisi via social Il pettegolezzo è arrivato dalla diretta interessata, ma cosa ha dettoAntonella Fiordelisi, lo sa bene anche lei, è diventata parecchio nota al mondo della cronaca rosa per i suoi flirt con personaggi molto molto famosi, spesso calciatori. Lo aveva detto anche nella sua ...