Stargirl | la stagione 3 sarà l' ultima della serie targata DC

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Le ultime conferme e dichiarazioni confermano la chiusura dicon la sua3, prospettando un finale spettacolare.DC, si chiuderà ufficialmente con la sua3. La conferma arriva direttamente da Deadline, meno di un mese dopo che Nexstar Media Group ha completato l'acquisizionerete. E mentre ce ne restiamo in attesamessa in onda negli Stati Uniti dei suoi ultimi episodi a partire dal 7 dicembre, il finale disi avvicina sempre di più, prospettando qualche colpo di scena. In base a quanto riportato dal noto sito d'intrattenimento, sembrerebbe proprio che la scelta verso la chiusura disia giunta da Nextar, segnalando al team di autori di mettersi ...

... quindi, quando l'abbiamo scritta siamo partiti già con questa possibilità in mente, e abbiamo consegnato quella che credo sia la miglioredimai vista, con una chiusura ...... ha annunciato che anche The Flash e Riverdale termineranno alla fine dellaattualmente ... All American: Homecoming , Kung Fu ,, Superman & Lois , Walker , le nuove Walker ... Stargirl cancellata dopo tre stagioni La serie Stargirl, tratta dai fumetti della DC, si concluderà con la stagione 3 dopo essere stata cancellata da The CW. I nuovi episodi andranno in onda il mercoledì sugli schermi americani fino al 7 ...