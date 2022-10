Stargirl cancellato | la terza stagione sarà l’ultima e avrà un finale “chiuso” | assicura il creatore della serie

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022): la, attualmente in onda negli USA, The CW. Iltrasmesso il 7 dicembre.è solosceneggiata da CW ad annunciare la cancellazione dopo l’accordo di acquisizione di The CW da parte di Nexstar ad ottobre. Di recente è stato annunciato che Nancy Drew si sarebbe concluso con la sua quarta, mentre The Flash e Riverdale chiuderanno i battenti il prossimo anno. “ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore per molte ragioni”, ha detto ile produttore ...