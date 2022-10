(Di lunedì 31 ottobre 2022) “” è il titolo del primo singolo di, progetto del musicista romano Riccardo Franco disponibile da venerdì 21 ottobre in tutte le piattaforme digitali. “” è il racconto in versi di un amore finito o forse mai iniziato. L’artista descrive la sintomatologia di un sentimento che vorrebbe manifestarsi, ma allo stesso tempo esplicita come le lotte interiori a volte siano molto più grandi. La scrittura nostalgica e passionale viene equilibrata da una produzione con sonorità urban-pop dal ritmo allegro, dove le strofe scandite da casse dritte che creano un’atmosfera contrastante. La malinconia del brano viene quindi attraversata da un sound vivace che porta poi l’ascolto nel trascinante ritornello. “Faccio finta diper il gusto di ...

Stupito dalla notizia, il Sacristan sembrerà reagireappena scoprirà tutta la verità, ma saprà ... Felipe comunicherà a Dori che intende trasferirsi a Ginevra insieme a lei, in modo tale da...Fondamentalmente, qualsiasi cosa esterna da cui dipendiamo per farcibene ha il potere di farci. Stranamente, quando hai smesso di dipendere da ricompense tangibili, spesso si ... “Stare male” è il debutto di Ruggine “ Stare male ” è il titolo del primo singolo di Ruggine, progetto del musicista romano Riccardo Franco disponibile da venerdì 21 ottobre in tutte le piattaforme digitali. “Stare male” è il racconto in ...