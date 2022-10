Spunta il fidanzato presunto di Antonella Fiordelisi Che succede al Gfvip

Leggi su iltempo

(Di lunedì 31 ottobre 2022), concorrente del Grande Fratello Vip, è fidanzata? Secondo la sua amica più stretta, Ilenia Virno, sarebbe single (la ragazza di Salerno, qualche settimana fa, ha rilasciato un'intervista a RTL 102.5 News). Adesso, invece,un'indiscrezione legata al suo conto. A rompere il silenzio è un, Gianluca Benincasa. Che racconta la sua versione dei fatti a FanPage. “Anche il padre diha sminuito la nostra storia. Lei stessa lo ha fatto nella Casa, parlando di me come il suo migliore amico. Credo avesse paura di compromettere il suo percorso. È vero, tra noi per anni c'è stata un'amicizia, ma poi ci siamo amati davvero. E non abbiamo mai realmente messo un punto alla nostra storia", dice. Poi aggiunge: "Ci siamo conosciuti in modo ...