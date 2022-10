Spreco alimentare | 127kg di cibo buttato a testa in Europa L’Italia fa peggio | con 146kg Lo segnala Eurostat

Nella realizzazione delle proprie creazioni Massimo Bottura, Carlo Cracco e Norbert Niederkofler raccontano anche il proprio impegno personale nel contrastare losottolineando l'...Ovvero la tinta che indica le famiglie, che come detto sono le principali responsabili dello. Da notare come in tutte le nazioni sia marginale il ruolo della ristorazione: i numeri ...Le famiglie hanno generato il 55% degli sprechi alimentari, pari a 70 kg per abitante. Il restante 45% è costituito da rifiuti generati nella filiera alimentare ...Il 55% dello spreco di cibo in Europa è responsabilità delle famiglie. Nel 2020 buttati in media 127 chili a testa di alimenti ...