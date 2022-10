Spezia | Gotti | “S Bastoni? Spero recuperi contro il Milan | ma…”

TAGS fiorentinaCONDIVIDI Facebook Twitter redazionesportivaaveva detto alla vigilia che avrebbero fatto una gara attendista, ma credo fosse pre tattica. Loha iniziato forte, creando diversi presupposti per segnare. Possiamo dire tranquillamente ...Nonostante un solo un punto in un mese e all'orizzonte la dura trasferta di San Siro. Quattro ko nelle ultime cinque uscite e un solo punto conquistato in un mese, ma Luca Gotti al momento non rischia ...Al Picco i padroni di casa dello Spezia guidati da Luca Gotti ospitano la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La gara è valevole per la dodicesima giornata.