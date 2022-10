Spalletti | “Kvaratskhelia come Salah? Sono simili Klopp? ‘Cca nisciuno è fesso’ Non perdonerò una cosa ai miei”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, interviene nella consueta conferenza stampa di vigilia, in vista del match di Champions League contro il Liverpool, sfida in cui gli azzurri cercheranno di assicurarsi il sorteggio agli ottavi di finale da testa di serie. L’allenatore toscano è senza dubbio l’artefice di una squadra che sta continuando a far sognare i tifosi, grazie a numeri e prestazioni che incoronano quella azzurrauna delle squadre migliori in Europa in questo momento, cosìammesso dallo stesso Jurgenquest’oggi. Luciano(Getty Images)Liverpool-Napoli: la conferenza di LucianoL’allenatore del Napoli Lucianoha presentato così in conferenza stampa, insieme a Mario Rui, la sfida di domani sera contro il ...