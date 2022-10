Soulé quanto vale oggi? Cartellino alle stelle | può entrare nella storia

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Matiassta diventando sempre più apprezzato in casa Juventus, con le sue prestazioni che ormai stanno convincendo proprio tutti. In questo momento la Juventus ha dimostrato assolutamente di voler cambiare completamente la propria stagione disastrosa, come Massimilianogri che sta dando l’occasione sempre di più una serie di giovani di mettersi in evidenza, con uno dei migliori in assoluto che in questo momento è l’argentino Matias Soulè. LaPresseNon ci dovevano essere dubbi sul fatto che in questa stagione la Juventus avrebbe dovuto in tutti i modi lottare per poter vincere lo Scudetto, ma in realtà ormai il tutto sembra davvero molto complicato. Molti campioni non sono stati in grado di poter rendere secondo le aspettative, con molte di essi che si sono fatti davvero schiacciare dalla pressione. Inoltre il Mondiale in Qatar ormai ...