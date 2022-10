Sonia Bruganlli punge il Grande Fratello Vip | ecco per quale motivo

Leggi su biccy

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Questa sera ilVip tornerà con una nuova puntata, ma quando i profili social del reality lo hanno annunciato lo hanno fatto usando una foto in posa di Orietta Berti, Giulia Salemi e Carmen Russo.Bruganelli ovviamente se ne è accorta ed ha deciso di rispondere. Brividi, misteri e maschere: la vera notte di Halloween è con i nostri Vipponi! #GFVIP vi aspetta oggi in prima serata su #Canale5 e live su @MedInfinityIT per una nuova puntata… da urlo! pic.twitter.com/7onHjClq2q —(@) October 31, 2022 “Comunque non sono ancora andata in vacanza, eh!“. Una battuta che allude alle sue celebri vacanze natalizie che la vedranno abbandonare lo studio delVip per dedicarsi ai ...