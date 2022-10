Sonego-Tiafoe in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lorenzosfiderà Francesnel primo turno deldi(cemento indoor). Il torinese si è fatto abilmente largo nel tabellone di qualificazione. Qui ha battuto prima il portoghese Joao Sousa e poi l’olandese Tallon Griekspoor, contro cui l’ha spuntata in rimonta al tie-break del terzo set. Adesso per lui ci sarà un osso duro come lo statunitense, semifinalista in carica agli US Open e trascinatore del Resto del Mondo nella Laver Cup. Recentemente ha raggiunto anche la finale a Tokyo, segno che il giocatore è in grandissima fiducia.punta al successo per porre fine ad un’emorragia di tre eliminazioni consecutive al primo turno tra Firenze, Napoli e Vienna. La missione è difficile ma non impossibile. In palio ...