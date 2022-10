Sondaggio Swg | Meloni a valanga e il Pd sprofonda Rimonta di Azione Italia Viva

(Di lunedì 31 ottobre 2022) I numeri parlano chiaro. Il nuovoSwg sulle intenzioni di voto deglini al 31 ottobre, letto da Enrico Mentana durante il tg La7, certifica la crescita inarrestabile di Fratelli d'nei confronti degli altri partiti. Il partito di Giorgiasale dello 0,8% e passa dal 28,3% al 29,1%. Non solo, il...

