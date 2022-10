Soldato russo e la telefonata intercettata con la mamma | «Generali ubriachi | noi beviamo dalle pozzanghere»

Il quotidiano localeUra, citando una fonte anonima del ministero della Difesa, ha ... "Fosse stato per me, avrei retrocesso Lapin asemplice, l'avrei spogliato delle sue ...Il quotidiano localeUra, citando una fonte anonima del Ministero della Difesa, ha ... 'Fosse stato per me, avrei retrocesso Lapin asemplice, l'avrei spogliato delle sue ...Una telefonata intercettata. L'ennesima, tra un soldato russo e la madre, che racconta lo stato d'animo dei migliaia di coscritti costretti a prendere un fucile e andare in guerra in ...Kiev, 31 ott. Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il ministero degli Esteri ucraino a Kiev ha dichiarato che la Russia deve ritirare tutte le sue truppe dal suolo russo prima che l'Ucraina si sieda per i ne ...