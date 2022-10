Sofiia Yaremchuk | ucraina d' Italia | ' Farò la maratona in maglia azzurra'

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

L'acuto arriva dalla 39ª maratona di Francoforte:Yaremcuck, 28enne ucraina e cittadina italiana dal gennaio 2021, è 4ª in 2h25'36', dietro tre keniane. La portacolori dell'Esercito allenata da Fabio Martelli, romana acquisita, rispetto al ...ha offerto una brillante prestazione alla Maratona di Francoforte ed è diventata l'ottava italiana di sempre sui 42,195 km. L'azzurra ha timbrato il buon crono di 2h25:36, migliorando ...La portacolori dell'Esercito, di origini ucarine, Sofiia Yaremchuk chiude la maratona di Francoforte in 2h25'36" con un grande miglioramento rispetto all'esordio 2021 a Venicemarathon. Rebecca Lonedo ...La portacolori dell'Esercito, di origini ucarine, Sofiia Yaremchuk chiude la maratona di Francoforte in 2h25'36" con un grande miglioramento rispetto all'esordio 2021 a Venicemarathon. Rebecca Lonedo ...