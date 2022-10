Sky Sport Tennis | ATP Masters 1000 Rolex Paris Masters 31 Ottobre - 6 Novembre 2022

Sky Sport

Calendario Champions League, orari partite 1 - 2 novembre: dove vederle in tv, programma, streaming Canale5,, Infinity e Prime Martedì 1 novembre 18.45 Diretta Gol Champions League -(canale 251) e INFINITY+ e in streaming suGO e NOW 18.45 Porto - Atletico Madrid (Champions League) -UNO,(canale 254) e INFINITY+ e in streaming suGO e NOW 18.Sabato 5 novembre il match Italia - Samoa sarà il primo delle tre sfide autunnali a giocarsi ed è in programma alle 14.00 al Plebiscito di Padova, e sarà trasmesso in diretta tv sue Tv8 ed in diretta streaming suGo e NOW. ITALIA - SAMOA: TEST MATCH 2022 SABATO 5 NOVEMBRE 14.00 ITALIA - SAMOA Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend su Sky Lewis Hamilton chiude alle spalle di uno scatenato Verstappen in GP del Messico e conferma la crescita in questa parte finale di stagione della Mercedes. "Imbarazzanti i boo, Red Bull ha avuto ...Si interrompe la rincorsa del Milan al Napoli capolista. La squadra di Pioli viene sconfitta all'Olimpico di Torino 2-1. Partono bene i rossoneri con due occasioni per Leao ma il Toro sblocca la gara ...