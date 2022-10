Sinner-Huesler in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2022

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Janniksfiderà Marc-Andreanel primo turno deldi(cemento indoor). L’altoatesino torna in campo dopo il buon quarto di finale raggiunto a Vienna. L’esordio non sarà dei più agevoli contro il qualificato svizzero. Quest’ultimo, infatti, è già rodato essendosi fatto largo all’interno del tabellone cadetto, dove ha sconfitto prima il francese Hugo Gaston in tre set e successivamente il serbo Laslo Djere in due. Qualche settimana fa ha trionfato a Sofia, segno evidente che è un avversario da dover prendere con le pinze. La superficie particolarmente rapida, inoltre, esalta alla perfezione il suo tennis fatto di colpi potenti ma allo stesso tempo molto arrotati. Servirà sicuramente la miglior versione di ...

...Norrie ( Setti - Cotto ) A seguire - [9] Fritz (Usa) vs Davidovich Fokina ( Setti - Cotto ) A seguire - Molcan vs [WC] Gasquet ( Boschetto - Golarsa ) A seguire - [Q](Sui) vs [11](...ATP Parigi Bercy, il primo turno degli italiani [Q] SONEGO vs [16] Tiafoe (Usa) [Q](Sui) vs [11][15] Cilic (Cro) vs MUSETTI FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanenti CLASSIFICA ...Il Rolex Paris Masters, nono e ultimo Masters 1000 della stagione, promette scintille. Essento l'ultimo evento della stagione prima delle Nitto ATP Finals, al Palais Omnisports di Bercy i top player i ...Sinner sarà impegnato sul Centrale (4° match dalle 11) contro lo svizzero Huesler, proveniente dalle qualificazioni. Musetti e Sonego, invece, giocheranno sul Campo 1: il carrarese affronterà Cilic, i ...