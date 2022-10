Signorini smaschera Antonella e spiffera le sue confessioni ad Alberto

Leggi su biccy

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ieri notteFiordelisi ha consigliato a Edoardo Donnamaria di essere meno espansivo conDe Pisis per non illuderlo. Poco fa Alfonso– durante il daytime – hato tutto al biondino: “La nostraha chiesto a Edoardo di stare lontano da te. Quindi caro Albe se vuoi fare una piazzata adpuoi farlo“.e la reazione alle parole di: “Avrei voluto saperlo prima dai diretti interessati”. De Pisis è rimasto spiazzato: “Cioè, ma davvero? Avrei voluto saperlo prima da lei, rispetto che adesso che l’ha detto Alfonso. Alfo hai fatto bene a dirmi tutto. Anche perché Edoardo aveva già altri problemi e ora spunta fuori questa“. Per adesso però non ...