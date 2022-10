Si scrive Abraham | si legge Calloni | lo sciagurato Tammy VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Esserein questo momento non dev’essere semplice. A dire la verità nemmeno essere José Mourinho. È stato divertente nel corso del primo tempo di Verona-Roma (1-1) osservare le facce di Mourinho che se n’è rimasto seduto sulla panchina giallorossa. Se nel film “FfSs” di Renzo Arbore c’erano le facce di Fellini. Oggi al Bentegodi sono andate in scena le facce di Mourinho. Sullo 0-0 il centravanti inglese della Roma si è divorato un gol che forse nemmenoavrebbe sprecato. Peraltro anche una bella azione dei giallorossi, tutta di prima e in verticale (quasi non sembrava la Roma), palla perche supera il portiere e da posizione defilata ma tutt’altro che impossibile ha colpito il palo. Definirlo un errore clamoroso, è poco. Ovviamente pochi minuti e la Roma ha subito gol. Non a caso le ...