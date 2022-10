Si finge milionario su TikTok e vende consigli su come fare soldi Smascherato | «Vive in affitto | le sue compagnie sono fallite»

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Realtà o finzione? I social non aiutano chi odia le bufale, materreno perfetto per chi vuole apparire diverso da ciò che è realmente.nel caso di Luke Desmaris, 27enne che susi definisce multied elargiscea pagamento sudiventare ricchi. Ma che in realtà è intestatario diin una casa in, riuscendo ad andare avanti grazie aispillati a chi spera di poter diventarelui. La truffa Recentemente l’influencer aveva fatto discutere per un video diventato virale, su una multa presa per parcheggio vietato in centro a Londra. «Chi è senzala chiama multa, io lo chiamo parcheggio vip», ...

Di Arianna Durazzi - 31/10/2022 Un giovane ragazzo sionline per fare soldi. Ma come è andata a finire l'assurda vicenda Ilin quesitone è Luke Desmaris , di 27 anni, il quale sostiene di guadagnare più di 100 mila euro al ...Realtà o finzione I social non aiutano chi odia le bufale, ma sono terreno perfetto per chi vuole apparire diverso da ciò che è realmente. Come nel caso di Luke Desmaris , 27enne che su TikTok si ...TikTok non è il luogo adatto ai consigli finanziari: meglio non fidarsi di coloro che "offrono consigli" per diventare ricchi, potrebbe finire così.Si finge milionario su TikTok per elargire consigli finanziari a pagamento che offre perfino in abbonamento a 30 sterline al mese, ma è tutta fuffa ...