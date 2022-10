Short track | due fantastici bronzi fanno sognare l’Italia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Si chiude con due podi conquistati e un terzo sfiorato la terza ed ultima giornata delnella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo dia Montreal. Sul ghiaccio canadese dell’Aréna Maurice-Richard, prima Pietro Sighel sui 500 metri, poi la staffetta femminile tricolore, hanno chiuso le rispettive finali in terza posizione portando così in dote due preziosissimialla Nazionale azzurra.: tutti i dettagli delle gare disputate Pietro Sighel (Credit foto: LaPresse) Partendo dalla squadra femminile, con quello odierno sale a 39 il numero dei podi italiani nelle staffette femminili di Coppa del Mondo. Ma il risultato odierno è ancor più importante se si considera chesi è presentata all’appuntamento canadese priva di ...

PROGRAMMA COPPA DEL MONDOSALT LAKE CITY 2022 Venerdì 4 Novembre orario ancora da decidere : qualificazioni 500, 1000, 1500m e staffette Sabato 5 Novembre dalle 21.00 : quarti di finale, semifinali e finali 500m (...Nelle finali individuali di oggi era arrivato come detto il podio di Pietro Sighel nei 500 metri. Nella seconda sessione dei 1000 metri la vittoria è andata al canadese Pascal Diol, che ha preceduto i ...Pietro Sighel (Fiamme Gialle) sui 500 metri, quindi la staffetta femminile tricolore..... Short Track, due podi per l’Italia a Montreal ...Montreal – Si chiude con due podi conquistati e un terzo sfiorato davvero per poco la terza ed ultima giornata dell’Italia nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di short track a Montreal. Su ...