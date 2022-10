Shinsuke Nakamura | “Ho aperto la vera Forbidden Door”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Vi abbiamo riportato la clamorosa notizia per cuilotterà al di fuori della WWE. Lo farà il prossimo 1 gennaio 2023 in Giappone in occasione di un evento NOAH dove affronterà il leggendario Great Muta. L’evento fa parte del tour di addio al wrestling di Muta. Si tratta di un significativo avvenimento in quanto i wrestler WWE mai hanno potuto lottare al di fuori della federazione.lo farà. La federazione giapponese ha spinto molto per trovare un accordo e complice anche l’insediamento di Triple H a capo del booking, l’accordo è stato trovato. “Nessuno ci è mai riuscito prima” Come dettolotterà al di fuori della WWE. Si tratta di un avvenimento di grande importanza tenuto conto che la WWE è sempre stata a dir poco restia a concedere autorizzazione ...

