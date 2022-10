ilmattino.it

E'anche in casa. La popstar , sotto l'occhio mediatico per la separazione burrascosa con Piquè, è apparsa sorridente sul suo account Instagram mentre mostra il travestimento da ...... E a proposito di horror sensuali, come dimenticarsi di una licantropa comeLa cantante colombiana qualche anno fa ha conquistato le classifiche con una canzone adattissima per, ... Shakira, ad Halloween si traveste da cheerleader per i figli: «Sono la vostra fan numero 1» E' Halloween anche in casa Shakira. La popstar, sotto l'occhio mediatico per la separazione burrascosa con Piquè, è apparsa sorridente sul suo account Instagram ...Celebrities. Why Shakira and Pique have been forced to sign a truce Celebrities. Shakira takes her children to a Halloween party, but creates problems Although some reports claimed that Gerard Pique ...