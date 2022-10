Sgombero del rave party | sinistra fuori fase e da Gad Lerner la solita provocazione | “Allora Predappio?”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Latutta, da quella parlamentare del Pd, a quella del mainstream versione Gad, dimostra di non aver metabolizzato la lezione elettorale: e ancora oggi, pur di andare contro il governo di centrodestra, insiste a sbandierare il logoro vessillo dell’antifascismo. Di più: a rilanciare l’allarme di un presunto percolo autarchico in seno alle istituzioni che i recenti disordini all’Università La Sapienza e lodeldi Modena avvalorerebbero ai loro occhi. Niente di più insensato e grottesco. Non si spiega altrimenti la levata di scudi dellain favore dell’illegalità cavalcata nell’ennesimo raduno di massa. O lo sfregio alla più elementare forma di rispetto democratico inferto con la vicenda degli scontri all’ateneo capitolino. Nel primo caso, ...

Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini è stato il primo a "cavalcare" l'esitoraduno modenese: "e sequestri in corso al rave party. Pugno duro contro droga, insicurezza e ...La sicurezza, dopo le proteste all'università La Sapienza e lorave party di Modena, è tornata d'attualità. Per la rubrica Il bianco e il nero ne abbiamo parlato con lo scrittore Christian Raimo e Andrea Cecchini, segretariosindacato di polizia ...Il primo provvedimento del Governo Meloni è un decreto legge omnibus che mette insieme le misure su tutti i temi caldi che la neopremier si è trovata sul tavolo. Cdm, ...Rave illegale a Modena, via alle operazioni di sgombero della festa abusiva di Halloween organizzata in un capannone in disuso all'intersezione tra via Marino e viale Virgilio, ...