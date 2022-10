Seul | il racconto dell’italiana scampata alla strage di Halloween | “Un muro umano | avevo di fronte migliaia di persone accalcate Tanta paura”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “All’uscita della metropolitana mi sono trovata didi, tanti i giovanissimi. Quelmi ha dato un forte senso di soffocamento. Alcune mie colleghe di università si sono addentrate nelle stradine lunghe e strette dove poi si è verificata la tragedia”. Inizia così ilche Francesca Di Camillo, studentessa 24enne di Popoli, in provincia di Pescara, ha fatto ai genitori per rassicurarli sulle sue condizioni di salute dopo esserdia Seoul, in Corea del Sud, dove oltre 150sono morte schiacciate dressa che si era creata nei vicoli di un quartiere del centro. La giovane studia ...

