Il Faro online

Grande successo dei vini del Sud nella quinta edizione di The Italian Wine Competition . Il Piemonte si aggiudica 44d'oro epremi Wow per il miglior rapporto qualità - prezzo. Civiltà del Bere , storica rivista di vino e cultura gastronomica, ha reso noti i risultati di WOW! The Italian Wine ...Luca Massetti e Lorenzo Mattana Nella fase regionale i tre ginnasti avevano più volte centrato i vari podi di specialità conquistando ben. Ora sono in attesa della classifica unitaria ... Sette medaglie azzurre agli Europei Giovanili di Karate, Valdesi: “Siamo in crescita” Conclusi ieri i Campionati Mondiali Giovanili di Karate, ultimo appuntamento del karate internazionale 2022, dove la nazionale italiana ha portato a casa 7 medaglie, di cui 6 bronzi e 1 oro con Matteo ...VALDOBBIADENE - Dallo judogi - il kimono fissato dalla tipica cintura annodata - all’uniforme, dai tatami internazionali - il “tappeto” su cui si combattono gli incontri - ...