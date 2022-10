Serie C | la SG Volley concede il bis in trasferta contro la Polisportiva Paestum

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Importante successo per le Diavole Rosse della Intec Service SG, le quali espugnano il Palacilento di Torchiara, conquistando tre punti preziosi che permettono alla formazione del Presidente Camerlengo di confermarsi al primo posto, a punteggio pieno, in vista del delicato indi sabato prossimo al Palasport di San Giorgio del Sanniola Salerno Guiscards per un match importantissimo che promette spettacolo. E’ stata una partita difficileuna squadra ostica, che sicuramente disputerà un ottimo campionato e che ha fatto di tutto per tentare di strappare punti alla compagine sangiorgese. Le ragazze di coach Franzese, dopo un ottimo avvio, che le ha viste aggiudicarsi i primi due set con parziali abbastanza netti, hanno subito il ritorno delle ...

Il commento di coach Emanuele Zanini dopo la sconfitta 0 - 3 della Cuneo Granda S. Bernardo contro VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, nella quarta giornata diA1 Femminile di... non ci siamo innervositi e abbiamo fatto prelevare il 'nonostante' sull'alibi.' Prossimo appuntamento dellaD domenica 06/11 ore 16 a Levi Civita vs CG Insurance LionsLatina. Vi ...Prima vittoria in campionato, in Serie C ligure femminile, per il Lunezia Volley. TIGULLIO S. MARGHERITA L. – LUNEZIA VOLLEY 0 - 3 ...PORTO SAN GIORGIO – Non basta un grande inizio di partita alla De Mitri Carlo Forti per fermare l’arrembante Fatro Ozzano che fa bottino pieno, con un netto 3-0 (21-25, 17-25,17-25). Che la partita di ...