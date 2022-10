Serie B1 | l’Olimpia Volley sbanca Castellana | vittoria e terzo posto in classifica

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento –San Salvatore Telesino conquista la sua secondanel campionato nazionale diB1 girone E,ndo nella quarta giornata del torneo il Palagrotte e imponendosi per 3 set a 1 (17-25, 25-16, 18-25, 14-25, i parziali) contro la Zero5Grotte. Le ragazze di coach Francesco Eliseo si dimostrano squadra da trasferta visto che i tre punti pieni sono arrivati anche questa volta in una gara esterna. Una sfida quella in terra pugliese che poteva sembrare agevole sulla carta ma davanti le pantere si sono comunque trovate una formazione in crescita.dunque che porta ora le sannite alinad un punto da Arzano seconda ...