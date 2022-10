Serie A | La maledizione mondiale di Paul Pogba

(Di lunedì 31 ottobre 2022) 2022-10-31 09:20:19 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:ha sofferto a lesione muscolare durante l’allenamento con Juve che potrebbe separarlo definitivamente dalin Qatar che inizierà il 20 novembre. “La Gazzetta dello Sport” pubblica che aè stato diagnosticato un infortunio alla coscia causato dal suo lungo periodo di inattività e dovrò esserlo basso un minimo di 10 giorni. “Nel momento in cui il centrocampista francese ha cominciato a vedere la luce in fondo al tunnel, ecco un altro stop, un altro rinvio, che, salvo miracoli, lo costringerà a salutare il 2022 senza aver giocato con la maglia della Nazionale. ” rapporti Fabiano Della Valle.si sta riprendendo da un intervento chirurgico al ginocchio Il ...

Deludenti sul piano dei risultati, con la squadra staccata dalle prime posizioni in campionato e già eliminata dalla Champions League, i bianconeri sono stati finora falcidiati da unadi ...Ladegli infortuni sembra non avere fine alla Continassa. Si ferma anche McKennie, che già all'intervallo di Lecce era stato costretto ad alzare bandiera bianca. Per il centrocampista ... Juve, maledizione infortuni: si ferma anche McKennie Problema muscolare alla coscia destra per il centrocampista della Juve, che era a un passo dal debutto stagionale: torna a rischio la convocazione per il Mondiale ...