Selvaggia Lucarelli attacca Jessica Morlacchi; Memo Remigi passa alle vie legali

Bagarre trae Jessica Morlacchi , finita nell'occhio del ciclone mediatico per il rumorosissimo caso che ha provocato il licenziamento di Memo Remigi dalla Rai. L'editorialista di Domani ...è sempre in prima linea per commentare i temi scottanti del momento e non poteva non dire la sua sul messaggio di body positivity che, proprio ieri, ha lanciato sui social Miriam ...Scontro infuocato tra Jessica Morlacchi e la giurata di Ballando con le Stelle: volano gli stracci tra le due donne ...I fatti stanno confermando che è stata una scelta azzeccata, non solo per le polemiche feroci scatenate dalle parole della cantante fin dalla prima puntata contro Selvaggia Lucarelli. Amiche non lo ...