Se scoppia la coppia Francia-Germania. Gli scenari di Ross (Dgap)

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tra vertici cancellati, discussioni sul tetto al prezzo del gas e battibecchi sulle armi europee o statunitensi, Berlino e Parigi non riescono ad andare d’accordo. Le ultime notizie sono quelle della cessione di una ga porzione del porto di Amburgo a capitali cinesi (mossa non poco criticata all’interno della Repubblica Federale), e la visita del cancelliere Olaf Scholz a Pechino la pima settimana. Di cosa parleranno Xi Jinping e il cancelliere tedesco? Qual è lo stato dei rapporti con ladi Emmanuel Macron? C’è un ruolo italiano nella questione? E gli Stati Uniti? Ne abbiamo discusso con Jacob, esperto del German Council on Foreign Relations. Di cosa parleranno Olaf Scholz e Xi Jinping durante l’incontro di settimana pima? Immagino che si parlerà di come la ...