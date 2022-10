Se lo prende Emery | la Juve vira sull’ex Barcellona

forma il Manchester United di Ten Hag: la squadra sembra avere ingranato seguendo i dettami ...e focus su Steven Gerrard esonerato dall'Aston Villa che ha riportato in Premier League Unay. ...Il nuovo allenatore del Villarreal è Quique Setien , cheil posto di Unai, acquistato a stagione in corso dall'Aston Villa che ha pagato la sua clausola rescissoria. Il tecnico spagnolo si è presentato in conferenza stampa: ' Allenare questo ...Prende forma il Manchester United di Ten Hag ... e focus su Steven Gerrard esonerato dall’Aston Villa che ha riportato in Premier League Unay Emery.Il probabile arrivo del neo tecnico dovrà cercare di stravolgere e invertire la rotta di questo inizio stagione, perché altrimenti si rischia di perdere di vista i propri obbiettivi e sprofondare nel ...