Se il merito vale solo 73 euro | nuovo record negativo per il premio destinato ai diplomati con 100 e lode

TorinoToday

Oggi, le alunne e gli alunni migliori in uscita dalle scuole superiori, riceveranno in dote appena 73 euro. A ufficializzarlo la pubblicazione del decreto, firmato a inizio ottobre dall'ormai ex ...... a conferma delle prime indiscrezioni circolate in mattinata inad un nuovo stop per l'... soprattutto, per un crocevia fondamentale per le ambizioni di risalita dei nerazzurri in Serie A ,... L'ex docente Littizzetto al ministro della pubblica istruzione: "Partire dal merito durante le elezioni, non durante le lezioni" Il bonus in denaro destinato a chi ha raggiunto il voto massimo alla Maturità, nel 2022, è ai minimi storici. Questo è il terzo anno in cui la quota non supera i 100 euro. Niente a che vedere con i pr ...Vale a dire quella che sabato (fischio d'inizio alle 16,15 ... che Fabio Grosso e i suoi ragazzi inizieranno a preparare da questo pomeriggio quando, dopo il meritato giorno di riposo, si ritroveranno ...