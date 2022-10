Scoop al Grande Fratello Vip 7 su Totti | Antonella Fiordelisi confessa in diretta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lo sapevamo. Il tema doveva essere affrontato dopo la confessione didei giorni scorsi. Infatti, Alfonso Signorini non poteva perdersi l’occasione. Nel corso della dodicesima puntata delVip 7, in onda il 31 Ottobre 2022, il conduttore del reality show ha indagato sulla confessione fatta dalla vippona. Francescoha tradito Noemi Bocchi? È questa la domanda principale che ci si pone dopo la testimonianza della schermitrice. Infatti, la ragazza ha raccontato che il capitano della Roma quest’estate le avrebbe mandato una richiesta di amicizia e aver inviato un messaggio con un saluto, un semplice “ciao”. Ma l’indagine sul calciatore fatta da Signorini inè stata approfondita. Il conduttore ha cercato di capire se quando il messaggio è ...

TuttoSulGossip

... inguainata in una tutina di pelle fetish, Signorini si collega con la Casa e chiama in sala Led Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, dopo aver raccontato lodel giorno: nel pomeriggio ...... un remix di brani tratti dalrepertorio musicale degli ultimi tre secoli. Arie e ouverture ...Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER) Causale: Donazione per Estense.com -... Edoardo Tavassi nuovo concorrente del Grande Fratello Vip Lo scoop di Amedeo Venza Cosa ha scritto Francesco Totti ad Antonella Fiordelisi L'ipotesi dopo lo scoop lanciato nella Casa del Grande Fratello Vip ...I recenti sviluppi della storia tra Antonino e Giaele hanno interessato e incuriosito vari inquilini della Casa. Nessuno ha limitato opinioni e commenti, compreso Attilio, sempre attento e puntuale ne ...