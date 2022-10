(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ottobre 2022 "La decisione di anticipare al 1° novembre la fine dell'vaccinale per gli operatori della sanità è stata presa "ilepidemiologico èrispetto a quando ...

Tiscali Notizie

Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi. Palazzo Chigiall'obbligo vaccinale anti - Covid per medici e professioni sanitarie. Resta, invece, l'... ha detto il ministro della Salute, Orazio, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ... Schillaci: 'Stop a obbligo vaccini medici perché quadro è mutato' Stop a partire dal primo novembre all'obbligo vaccinale anti-Covid per medici e professioni sanitarie. Prorogato l'obbligo di utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa. Lo prevede la nuova ...A chiarire il senso dei provvedimenti che hanno visto oggi il via libera, la premier Giorgia Meloni e il ministro della Salute Orazio Schillaci nella conferenza stampa seguita al primo Cdm del nuovo ...