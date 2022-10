Scatta la censura su Daniele Dal Moro | cosa ha detto il vippone

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Le giornata dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 7 vanno avanti. E di volta in volta parere laquando alcuni di loro affrontano determinati argomenti. A volte anche senza un motivo troppo evidente o importante. Il pubblico del programma tv lo nota da diverse settimane. Questa volta è toccato aDalche è statoto dalla regia mentre stava parlando con gli altri coinquilini. Scopriamo perché e chestava dicendo il bel. GF Vip 7,Dalto dalla regia per colpa dell’armadio gatesi trovava in camera da letto e stava chiacchierando in compagnia di Antonella Fiordelisi e di Edoardo Donnamaria. Di...