Sapienza | nelle contestazioni degli studenti vedo la riedizione della sinistra perdente Ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) di Luca Graziani* Manifestare il dissenso è sempre legittimo, se non sacrosanto. Come si è scritto e detto in questi giorni, la libertà di poter metter su una protesta, soprattutto se pacifica e all’interno di un luogo come l’università, senza finire manganellati è un requisito minimo di democrazia. Ciò premesso abbiamo anche il dovere di dirci, per amor di verità, che le motivazioni di partenza a sostegnoprotesta del 25 ottobre alla– io trovo – sono una tragicadi quellache ha appena regalato la vittoria all’avversario. Cos’altro ci vuole, dopo l’ecatombe elettorale, per ripensare la comoda narrazione lettiana del “ritorno del fascismo”, che se riproposta pure dai banchi dell’opposizione finirà per far evaporare definitivamente il Partito Democratico. Ma ...