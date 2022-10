Sanremo Giovani | Amadeus non resiste a Maria De Filippi e Emma Marrone | Guarda un po' chi c' è

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 31 ottobre 2022) I 43 selezionati per la nuova edizione dihanno già conquistato il pubblico: tra loro ci sono alcuni nomi già noti. Il direttore artistico del Festival diè già all'opera per la nuova edizione e ha deciso di cominciare proprio da. Come ogni anno la gara deisi unirà poi a quella dei big ma già a dicembre cominceremo a conoscere i talenti e la loro musica pronta a esplodere sul palcoscenico più prestigioso d'Italia. In questi anni non sono mancati all'appello volti già noti del mondo dello spettacolo italiano nella lista dei partecipanti alla gara dei. Certo è che ormai con l'avvento dei social i ragazzi hanno più possibilità di farsi riconoscere e diventare famosi.ha deciso però di ...