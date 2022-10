San Giuliano di Puglia | vent’anni fa i 27 bambini uccisi a scuola | domani potrebbe riaccadere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Antonio, Antonella, Michela, Maria, Melissa, Sergio, Antonio, Maria, Lorenzo, Luca, Paolo, Valentina, Domenico, Morena, Gianni, Giovanna, Luigi Occhionero, Luigi Petacciato, Maria Celeste, Raffaele, Valentina, Gianmaria, Luca, Giovanna, Costanza, Martina, Umberto, Carmela. Sono i nomi dei 27e della maestra che il 31 ottobre del 2002 morirono sotto il soffitto della loro: “Francesco Iovine” a Sandi. Sono passatida quella giornata, da quel crollo e in Rete neanche si trovano i loro nomi. Per tutti sono “i 27e la maestra”. Ma non è così per i loro genitori. Non è così per chi c’era alle 11.30 di quel mercoledì. C’è il volto di un papà di quei ragazzi che ho avuto il dono di incontrare più volte che non ho più scordato: è quello di ...