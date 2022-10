Salvo Veneziano si separa | “Matrimonio finito dopo 27 anni”

Il post di: 'Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito. In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio. Le cose belle non durano ...e Giusy Merendino, dopo 27 anni di matrimonio hanno messo fine alla loro storia d'amore, è lo stesso ex gieffino a renderlo noto tramite un post sui social Tutti ricorderete ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Grande Fratello Vip, divorzio immediato per un ex protagonista: pubblico stravolto. La notizia ha colto tutti di sorpresa ...