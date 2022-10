Salute | come dormire meglio per mantenersi in forma

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il sonno ha un’importanza fondamentale per la nostra, paragonabile a quella di alimentazione e attività fisica.poco e male può causare l’insorgere di problemi fisici e psicologici, portare a un aumento di peso e incrementare il rischio di malattie. Alcuni studi indicano purtroppo che negli anni passati la qualità del sonno è peggiorata per molte persone. Tra le cause ci sono la diffusione di dispositivi mobili, che molti utilizzano fino al momento di coricarsi, e un aumento dei livelli di stress legati alle incombenze quotidiane e più di recente alla pandemia. Vediamo allora alcuni consigli per migliorare la qualità del sonno e prendersi cura della propria. Mantenere una routine regolare Per un adulto in, la quantità di sonno consigliata è di almeno sette ore a notte. È utile quindi ...

