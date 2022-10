Salerno | bimba di due anni vola dal terzo piano e si salva Fermato il padre per tentato omicidio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Avrebbe spinto la figlioletta di appena duedalla finestra della sua abitazione aldi una palazzina in pieno centro a Fisciano. L’uomo, 40, è stato arrestato con l’accusa di. L’episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 10, lasciando sotto choc i cittadini del piccolo centro in provincia di. Fortunatamente la piccola è fuori pericolo. Ora si trova all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli-. Dove è stata operata per una frattura scomposta all’omero. Ha riportato lesioni agli arti e vari ematomi. Probabilmente l’impatto con il suolo, dopo il volo di tre piani, è stato attutito da una rete di ferro. Che si trova nell’area sottostante l’edificio. Arle la vita, forse, anche le corde degli ...

